معلومات سعر END (END) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00788149 $ 0.00788149 $ 0.00788149 24 ساعة منخفض $ 0.00828287 $ 0.00828287 $ 0.00828287 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00788149$ 0.00788149 $ 0.00788149 24 ساعة مرتفع $ 0.00828287$ 0.00828287 $ 0.00828287 عالية طوال الوقت $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 أدنى سعر $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -4.10% تغير السعر (7 أيام) +1.66% تغير السعر (7 أيام) +1.66%

سعر END (END) في الوقت الحقيقي هو $0.00794254. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول END بين أدنى سعر $ 0.00788149 وأعلى سعر $ 0.00828287، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEND على الإطلاق هو $ 0.087624، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00383942.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير END -0.26% على مدار الساعة الماضية، -4.10% على مدار 24 ساعة، و +1.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق END (END)

القيمة السوقية $ 959.66K$ 959.66K $ 959.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M إمداد دورة التداول 120.81M 120.81M 120.81M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ END هي $ 959.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ END يبلغ 120.81M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.97M.