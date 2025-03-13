OIK

تعد Space Nation قوة رائدة في صناعة الترفيه، حيث تقدم عالمًا افتراضيًا من الجيل التالي يدمج بسلاسة بين الألعاب والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الافتراضي المستدام. إن عالمًا افتراضيًا لا مفر منه، وبخلاف التكنولوجيا والمحتوى، يعتمد أساسه على حلقة اقتصادية بسيطة وفعالة ومستقرة. في قلب رؤية Space Nation، توجد لعبتها الرائدة MMORPG على شبكة الإنترنت، والتي تنشئ نظامًا بيئيًا مفتوحًا وديناميكيًا حيث يتعايش اللاعبون والذكاء الاصطناعي في عالم شاسع وغامر. من خلال التوسع في ألعاب متعددة ورواية القصص عبر الوسائط وتنسيقات الوسائط الأخرى، تلتزم Space Nation ببناء عالم افتراضي يمكنه استضافة مئات الملايين من المستخدمين، مما يضع معيارًا جديدًا للعوالم الافتراضية.

اسم العملة المشفرةOIK

التصنيفNo.3213

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.1858532899761135,2025-03-13

أدنى سعر0.01431035188800632,2025-04-20

البلوكتشين العامETH

مقدمةتعد Space Nation قوة رائدة في صناعة الترفيه، حيث تقدم عالمًا افتراضيًا من الجيل التالي يدمج بسلاسة بين الألعاب والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الافتراضي المستدام. إن عالمًا افتراضيًا لا مفر منه، وبخلاف التكنولوجيا والمحتوى، يعتمد أساسه على حلقة اقتصادية بسيطة وفعالة ومستقرة. في قلب رؤية Space Nation، توجد لعبتها الرائدة MMORPG على شبكة الإنترنت، والتي تنشئ نظامًا بيئيًا مفتوحًا وديناميكيًا حيث يتعايش اللاعبون والذكاء الاصطناعي في عالم شاسع وغامر. من خلال التوسع في ألعاب متعددة ورواية القصص عبر الوسائط وتنسيقات الوسائط الأخرى، تلتزم Space Nation ببناء عالم افتراضي يمكنه استضافة مئات الملايين من المستخدمين، مما يضع معيارًا جديدًا للعوالم الافتراضية.

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