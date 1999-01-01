GOG

Guild of Guardians هي لعبة تمثيل أدوار متعددة اللاعبين على الهواتف المحمولة، تعتمد على حل التوسع Layer-2 الخاص بـ Immutable X المبني على إيثيريوم. كما هو الحال في ألعاب GameFi الأخرى، يتم تمثيل الأصول داخل اللعبة بواسطة توكنات غير قابلة للاستبدال (NFTs)، ويحصل اللاعبون على مكافآت عند إكمال أهداف مختلفة. العملة الأصلية للعبة Guild of Guardians تُسمى GOG، وهي تمكّن اللاعبين من المشاركة في حوكمة اللعبة وتدعم وظائف اللعب من أجل الربح (play-to-earn).

اسم العملة المشفرةGOG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةGuild of Guardians هي لعبة تمثيل أدوار متعددة اللاعبين على الهواتف المحمولة، تعتمد على حل التوسع Layer-2 الخاص بـ Immutable X المبني على إيثيريوم. كما هو الحال في ألعاب GameFi الأخرى، يتم تمثيل الأصول داخل اللعبة بواسطة توكنات غير قابلة للاستبدال (NFTs)، ويحصل اللاعبون على مكافآت عند إكمال أهداف مختلفة. العملة الأصلية للعبة Guild of Guardians تُسمى GOG، وهي تمكّن اللاعبين من المشاركة في حوكمة اللعبة وتدعم وظائف اللعب من أجل الربح (play-to-earn).

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