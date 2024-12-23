سعر Guild of Guardians (GOG)
سعر Guild of Guardians (GOG) المباشر لليوم هو USD 0.03578994. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.31M. يتم تحديث سعر GOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Guild of Guardians الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 652.66K
- تغيير سعر Guild of Guardians خلال اليوم هو +8.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 679.30M
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خلال اليوم، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ +0.00265594 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ -0.0023872176 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ +0.0069003290 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ -0.000773704389166046 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00265594
|+8.02%
|30 يوم
|$ -0.0023872176
|-6.67%
|60 يوم
|$ +0.0069003290
|+19.28%
|90 يوم
|$ -0.000773704389166046
|-2.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Guild of Guardians: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
+8.02%
-28.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Guild of Guardians is a mobile RPG where players take teams of heroes through challenging dungeons to collect resources. These resources are used to create valuable items and heroes which can be sold for real money. Players will work together to create the best squad of Guardians, contribute to their Guild, and strategise to complete the most challenging content in the game. The game is set in a familiar, fantasy RPG world where players can play as mages, warriors, elves, orcs and more! GOG (also called Gems) is an ERC-20 token for the game used when players want to perform “premium” actions that involve creating new blockchain assets.
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