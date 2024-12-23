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سعر Guild of Guardians (GOG) المباشر لليوم هو USD 0.03578994 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.31M . يتم تحديث سعر GOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Guild of Guardians الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 652.66K - تغيير سعر Guild of Guardians خلال اليوم هو +8.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 679.30M

أداء سعر Guild of Guardians (GOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ +0.00265594 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ -0.0023872176 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ +0.0069003290 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Guild of Guardians مقابل USD هو $ -0.000773704389166046 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00265594 +8.02% 30 يوم $ -0.0023872176 -6.67% 60 يوم $ +0.0069003290 +19.28% 90 يوم $ -0.000773704389166046 -2.11%

تحليل سعر Guild of Guardians (GOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Guild of Guardians: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03240039$ 0.03240039 $ 0.03240039 24 ساعة مرتفع $ 0.03635561$ 0.03635561 $ 0.03635561 عالية طوال الوقت $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) +8.02% تغير السعر (7 أيام) -28.26%

معلومات سوق Guild of Guardians (GOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: