سعر Space Nation Oikos اليوم

السعر المباشر لمشروع Space Nation Oikos (OIK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OIK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OIK.

يحتل Space Nation Oikos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,572، مع عرض متداول قدره 346.75M OIK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OIK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.158664، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OIK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+9.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Space Nation Oikos (OIK)

القيمة السوقية $ 34.57K$ 34.57K $ 34.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K إمداد دورة التداول 346.75M 346.75M 346.75M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Space Nation Oikos هي $ 34.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OIK يبلغ 346.75M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.70K.