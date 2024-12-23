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سعر BitMart (BMX) المباشر لليوم هو USD 0.25052 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.22M . يتم تحديث سعر BMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitMart الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.15M - تغيير سعر BitMart خلال اليوم هو -2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 339.41M

أداء سعر BitMart (BMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.0062035828860831 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.0210462603 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.0374918962 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.08005949465669095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0062035828860831 -2.41% 30 يوم $ -0.0210462603 -8.40% 60 يوم $ -0.0374918962 -14.96% 90 يوم $ -0.08005949465669095 -24.21%

تحليل سعر BitMart (BMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.248595$ 0.248595 $ 0.248595 24 ساعة مرتفع $ 0.258693$ 0.258693 $ 0.258693 عالية طوال الوقت $ 0.619048$ 0.619048 $ 0.619048 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -2.41% تغير السعر (7 أيام) -16.05%

معلومات سوق BitMart (BMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: