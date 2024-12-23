سعر BitMart (BMX)
سعر BitMart (BMX) المباشر لليوم هو USD 0.25052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.22M. يتم تحديث سعر BMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitMart الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.15M
- تغيير سعر BitMart خلال اليوم هو -2.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 339.41M
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خلال اليوم، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.0062035828860831 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.0210462603 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.0374918962 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMart مقابل USD هو $ -0.08005949465669095 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0062035828860831
|-2.41%
|30 يوم
|$ -0.0210462603
|-8.40%
|60 يوم
|$ -0.0374918962
|-14.96%
|90 يوم
|$ -0.08005949465669095
|-24.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-2.41%
-16.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX".
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