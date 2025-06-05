شعار Bigcoin

سعر Bigcoin (BIG)

USD

مخطط سعر Bigcoin (BIG) المباشر

$0.704394
$0.704394$0.704394
-1.20%(1D)

سعر Bigcoin (BIG) لليوم

سعر Bigcoin (BIG) المباشر لليوم هو USD 0.711976. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.04M. يتم تحديث سعر BIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bigcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bigcoin خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.73M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BIG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BIG.

أداء سعر Bigcoin (BIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ -0.001272332955193 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ -0.3467372246 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001272332955193-0.17%
30 يوم$ -0.3467372246-48.70%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Bigcoin (BIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bigcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.670454
$ 0.670454$ 0.670454

$ 0.76994
$ 0.76994$ 0.76994

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

-0.28%

-0.17%

-18.20%

معلومات سوق Bigcoin (BIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

--
----

5.73M
5.73M 5.73M

ما هو Bigcoin ( BIG )

Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bigcoin (BIG)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة BIG إلى العملات المحلية

1 BIG إلى VND
18,735.64844
1 BIG إلى AUD
A$1.08932328
1 BIG إلى GBP
0.51974248
1 BIG إلى EUR
0.61941912
1 BIG إلى USD
$0.711976
1 BIG إلى MYR
RM3.01165848
1 BIG إلى TRY
27.98777656
1 BIG إلى JPY
¥101.72001112
1 BIG إلى RUB
56.424098
1 BIG إلى INR
61.14449888
1 BIG إلى IDR
Rp11,671.73583744
1 BIG إلى KRW
966.0446356
1 BIG إلى PHP
39.60722488
1 BIG إلى EGP
￡E.35.36384792
1 BIG إلى BRL
R$4.00842488
1 BIG إلى CAD
C$0.96828736
1 BIG إلى BDT
86.96074864
1 BIG إلى NGN
1,124.75832552
1 BIG إلى UAH
29.49716568
1 BIG إلى VES
Bs69.061672
1 BIG إلى PKR
Rs200.777232
1 BIG إلى KZT
363.2501552
1 BIG إلى THB
฿23.18193856
1 BIG إلى TWD
NT$21.27384288
1 BIG إلى AED
د.إ2.61295192
1 BIG إلى CHF
Fr0.57670056
1 BIG إلى HKD
HK$5.58189184
1 BIG إلى MAD
.د.م6.54305944
1 BIG إلى MXN
$13.66281944