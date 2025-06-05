سعر Bigcoin (BIG)
سعر Bigcoin (BIG) المباشر لليوم هو USD 0.711976. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.04M. يتم تحديث سعر BIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bigcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bigcoin خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.73M
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خلال اليوم، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ -0.001272332955193 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ -0.3467372246 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bigcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001272332955193
|-0.17%
|30 يوم
|$ -0.3467372246
|-48.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bigcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-0.17%
-18.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation.
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