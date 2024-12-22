سعر BALTO (BALTO)
سعر BALTO (BALTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.17K. يتم تحديث سعر BALTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BALTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.41K
- تغيير سعر BALTO خلال اليوم هو -11.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 359.02B
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خلال اليوم، كان سعر BALTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BALTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BALTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BALTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.28%
|30 يوم
|$ 0
|-77.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BALTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-11.28%
+4.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto
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