سعر BabyPepe (BABYPEPE)
سعر BabyPepe (BABYPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyPepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K
- تغيير سعر BabyPepe خلال اليوم هو -7.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabyPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyPepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.61%
|30 يوم
|$ 0
|-24.36%
|60 يوم
|$ 0
|-34.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-7.61%
-11.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? BabyPepe is the baby version of the most well known meme, Pepe. What makes your project unique? BabyPepe is the first babypepe token on eth. History of your project. Fair launched on april 17th, 2023, has been getting massive engagement organically with no heavy marketing. What’s next for your project? Continue to make fun memes, nonstop content. What can your token be used for? Just as a collectable meme for all to enjoy, no plans for utility. Babypepe is a pure meme.
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