سعر Axiom اليوم

السعر المباشر لمشروع Axiom (AXIOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AXIOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AXIOM.

يحتل Axiom حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,061، مع عرض متداول قدره 100.00B AXIOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AXIOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AXIOM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Axiom (AXIOM)

القيمة السوقية $ 55.06K$ 55.06K $ 55.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.06K$ 55.06K $ 55.06K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Axiom هي $ 55.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AXIOM يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.06K.