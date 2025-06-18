سعر Attention (ATTN)
سعر Attention (ATTN) المباشر لليوم هو USD 0.0134886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.49M. يتم تحديث سعر ATTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Attention الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Attention خلال اليوم هو -2.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Attention مقابل USD هو $ -0.00038710970972436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Attention مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Attention مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Attention مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00038710970972436
|-2.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Attention: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-2.78%
-33.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value.
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₫354.952509
|1 ATTN إلى AUD
A$0.020772444
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￡0.009981564
|1 ATTN إلى EUR
€0.011600196
|1 ATTN إلى USD
$0.0134886
|1 ATTN إلى MYR
RM0.057191664
|1 ATTN إلى TRY
₺0.533069472
|1 ATTN إلى JPY
¥1.959354036
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₽1.058720214
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₹1.165954584
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Rp221.124554784
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₩18.528210732
|1 ATTN إلى PHP
₱0.765612936
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￡E.0.676318404
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R$0.074052414
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C$0.018344496
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৳1.648846464
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Bs1.3758372
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