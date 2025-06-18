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سعر Attention (ATTN) المباشر لليوم هو USD 0.0134886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.49M . يتم تحديث سعر ATTN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Attention الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Attention خلال اليوم هو -2.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Attention (ATTN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Attention مقابل USD هو $ -0.00038710970972436 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Attention مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Attention مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Attention مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00038710970972436 -2.78% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Attention (ATTN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Attention: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01295564$ 0.01295564 $ 0.01295564 24 ساعة مرتفع $ 0.01416772$ 0.01416772 $ 0.01416772 عالية طوال الوقت $ 0.02367579$ 0.02367579 $ 0.02367579 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -2.78% تغير السعر (7 أيام) -33.61%

معلومات سوق Attention (ATTN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: