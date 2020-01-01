توكنوميكس Aster Staked CAKE (ASCAKE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aster Staked CAKE (ASCAKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aster Staked CAKE (ASCAKE) Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. الموقع الرسمي: https://www.asterdex.com/en/earn الوثيقة البيضاء: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake اشتر ASCAKE الآن!

توكنوميكس Aster Staked CAKE (ASCAKE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aster Staked CAKE (ASCAKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 486.33K $ 486.33K $ 486.33K إجمالي العرض: $ 169.86K $ 169.86K $ 169.86K العرض المتداول: $ 169.86K $ 169.86K $ 169.86K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 486.33K $ 486.33K $ 486.33K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 السعر الحالي: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 معرفة المزيد عن سعر Aster Staked CAKE (ASCAKE)

توكنوميكس Aster Staked CAKE (ASCAKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aster Staked CAKE (ASCAKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASCAKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASCAKE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASCAKE، استكشف السعر المباشر لتوكن ASCAKE!

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