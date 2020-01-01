توكنوميكس Aquarius (AQUA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aquarius (AQUA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aquarius (AQUA) AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. الموقع الرسمي: https://aqua.network اشتر AQUA الآن!

توكنوميكس Aquarius (AQUA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aquarius (AQUA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.70M $ 35.70M $ 35.70M إجمالي العرض: $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B العرض المتداول: $ 35.84B $ 35.84B $ 35.84B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 99.58M $ 99.58M $ 99.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00099389 $ 0.00099389 $ 0.00099389 معرفة المزيد عن سعر Aquarius (AQUA)

توكنوميكس Aquarius (AQUA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aquarius (AQUA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AQUA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AQUA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AQUA، استكشف السعر المباشر لتوكن AQUA!

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