سعر Antitoken (ANTI)
سعر Antitoken (ANTI) المباشر لليوم هو USD 0.00145662. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M. يتم تحديث سعر ANTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Antitoken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.89K
- تغيير سعر Antitoken خلال اليوم هو +20.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ +0.00025235 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00025235
|+20.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Antitoken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.70%
+20.95%
-37.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ANTI and $PRO are an experimental token duo exploring quantum-like tokenomics on Solana. These tokens act like a quantum duo, where holding both is more rewarding than just one. When $ANTI and $PRO are put into the ‘Catalyst’ contract, they interact and the contract outputs two different tokens, $X and $Y. These tokens are emitted depending on the relationship between the amounts of $ANTI and $PRO being deposited. The output varies based on their balance. If you decide to reverse the process, you can deposit the resulting $X and $Y back into the Catalyst. The system uses inverse functions to break them back into their original components: $ANTI and $PRO.
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