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سعر Antitoken (ANTI) المباشر لليوم هو USD 0.00145662 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M . يتم تحديث سعر ANTI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Antitoken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.89K - تغيير سعر Antitoken خلال اليوم هو +20.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Antitoken (ANTI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ +0.00025235 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Antitoken مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025235 +20.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Antitoken (ANTI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Antitoken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00120156$ 0.00120156 $ 0.00120156 24 ساعة مرتفع $ 0.00147607$ 0.00147607 $ 0.00147607 عالية طوال الوقت $ 0.00510388$ 0.00510388 $ 0.00510388 تغير السعر (1 ساعة) +3.70% تغير السعر (1يوم) +20.95% تغير السعر (7 أيام) -37.76%

معلومات سوق Antitoken (ANTI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: