احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر APAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر APAD.

سعر AlphPad (APAD) المباشر لليوم هو USD 0.03204268 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر APAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AlphPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.45K - تغيير سعر AlphPad خلال اليوم هو -2.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.10M

أداء سعر AlphPad (APAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.00081011348258845 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.0116689218 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.0050113405 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.0084023431157916 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00081011348258845 -2.46% 30 يوم $ -0.0116689218 -36.41% 60 يوم $ -0.0050113405 -15.63% 90 يوم $ -0.0084023431157916 -20.77%

تحليل سعر AlphPad (APAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AlphPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03106257$ 0.03106257 $ 0.03106257 24 ساعة مرتفع $ 0.03335572$ 0.03335572 $ 0.03335572 عالية طوال الوقت $ 0.063215$ 0.063215 $ 0.063215 تغير السعر (1 ساعة) +1.08% تغير السعر (1يوم) -2.46% تغير السعر (7 أيام) -30.83%

معلومات سوق AlphPad (APAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: