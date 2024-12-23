سعر AlphPad (APAD)
سعر AlphPad (APAD) المباشر لليوم هو USD 0.03204268. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر APAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AlphPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.45K
- تغيير سعر AlphPad خلال اليوم هو -2.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر APAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر APAD.
خلال اليوم، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.00081011348258845 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.0116689218 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.0050113405 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AlphPad مقابل USD هو $ -0.0084023431157916 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00081011348258845
|-2.46%
|30 يوم
|$ -0.0116689218
|-36.41%
|60 يوم
|$ -0.0050113405
|-15.63%
|90 يوم
|$ -0.0084023431157916
|-20.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AlphPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
-2.46%
-30.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 APAD إلى AUD
A$0.0509478612
|1 APAD إلى GBP
￡0.0253137172
|1 APAD إلى EUR
€0.030440546
|1 APAD إلى USD
$0.03204268
|1 APAD إلى MYR
RM0.14419206
|1 APAD إلى TRY
₺1.1269410556
|1 APAD إلى JPY
¥5.0105138716
|1 APAD إلى RUB
₽3.2930262236
|1 APAD إلى INR
₹2.7217052392
|1 APAD إلى IDR
Rp516.8173470004
|1 APAD إلى PHP
₱1.8853912912
|1 APAD إلى EGP
￡E.1.6303315584
|1 APAD إلى BRL
R$0.1948194944
|1 APAD إلى CAD
C$0.0458210324
|1 APAD إلى BDT
৳3.8133993468
|1 APAD إلى NGN
₦49.6014277864
|1 APAD إلى UAH
₴1.3384227436
|1 APAD إلى VES
Bs1.63417668
|1 APAD إلى PKR
Rs8.8831921764
|1 APAD إلى KZT
₸16.7586420668
|1 APAD إلى THB
฿1.0961800828
|1 APAD إلى TWD
NT$1.0455526484
|1 APAD إلى CHF
Fr0.0285179852
|1 APAD إلى HKD
HK$0.2489716236
|1 APAD إلى MAD
.د.م0.3210676536