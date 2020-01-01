توكنوميكس AlphPad (APAD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AlphPad (APAD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AlphPad (APAD) AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors. الموقع الرسمي: https://alphpad.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.alphpad.com/ اشتر APAD الآن!

توكنوميكس AlphPad (APAD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AlphPad (APAD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 119.58K $ 119.58K $ 119.58K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 86.10M $ 86.10M $ 86.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 138.89K $ 138.89K $ 138.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.063215 $ 0.063215 $ 0.063215 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00135013 $ 0.00135013 $ 0.00135013 السعر الحالي: $ 0.00138886 $ 0.00138886 $ 0.00138886 معرفة المزيد عن سعر AlphPad (APAD)

توكنوميكس AlphPad (APAD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AlphPad (APAD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APAD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APAD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APAD، استكشف السعر المباشر لتوكن APAD!

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