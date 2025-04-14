سعر AICell (AICELL)
سعر AICell (AICELL) المباشر لليوم هو USD 0.00194257. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AICELL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AICell الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.17K
- تغيير سعر AICell خلال اليوم هو -9.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AICell مقابل USD هو $ -0.000198589176124469 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AICell مقابل USD هو $ -0.0007444998 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AICell مقابل USD هو $ -0.0017496446 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AICell مقابل USD هو $ -0.02539833890831091 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000198589176124469
|-9.27%
|30 يوم
|$ -0.0007444998
|-38.32%
|60 يوم
|$ -0.0017496446
|-90.06%
|90 يوم
|$ -0.02539833890831091
|-92.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AICell: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-17.78%
-9.27%
+7.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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