توكنوميكس XOXNO Network (XOXNO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XOXNO Network (XOXNO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XOXNO Network (XOXNO) XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more. الموقع الرسمي: https://xoxno.com الوثيقة البيضاء: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a اشتر XOXNO الآن!

توكنوميكس XOXNO Network (XOXNO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XOXNO Network (XOXNO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.30994 $ 0.30994 $ 0.30994 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 السعر الحالي: $ 0.03041 $ 0.03041 $ 0.03041 معرفة المزيد عن سعر XOXNO Network (XOXNO)

توكنوميكس XOXNO Network (XOXNO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XOXNO Network (XOXNO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XOXNO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XOXNO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XOXNO، استكشف السعر المباشر لتوكن XOXNO!

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