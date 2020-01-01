توكنوميكس Vtrading (VTRADING) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vtrading (VTRADING)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vtrading (VTRADING) The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. الموقع الرسمي: https://www.vtrading.com/#/ الوثيقة البيضاء: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c اشتر VTRADING الآن!

توكنوميكس Vtrading (VTRADING) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vtrading (VTRADING)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 السعر الحالي: $ 0.00207 $ 0.00207 $ 0.00207 معرفة المزيد عن سعر Vtrading (VTRADING)

توكنوميكس Vtrading (VTRADING): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vtrading (VTRADING) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VTRADING التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VTRADING التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VTRADING، استكشف السعر المباشر لتوكن VTRADING!

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