توكنوميكس Lunos (UNO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lunos (UNO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lunos (UNO) Lunos هو التطور التالي في حماية المخاطر اللامركزية، حيث يقدم الأتمتة والشفافية وقابلية التوسع لتغطية الشبكة. تم بناء Lunos على أساس Uno Re، ويقدم تنفيذ المطالبات المدعوم بـ AVS وإطار عمل الوكيل الذكي المدعوم بـ AVS - وهو نظام اتخاذ قرارات غير موثوق به مصمم لتطبيقات Web3 الأوسع نطاقًا بعيدًا عن التغطية. من خلال دمج الوكلاء الذكيين مع حل المطالبات اللامركزية، يتيح Lunos المدفوعات الفورية التي لا خلاف عليها، مما يقلل من الاحتيال وعدم الكفاءة في الأنظمة التي تتطلب التحقق العادل - مما يربط البيانات خارج السلسلة بـ Web3. الموقع الرسمي: https://lunos.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 اشتر UNO الآن!

توكنوميكس Lunos (UNO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lunos (UNO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 315.73K $ 315.73K $ 315.73K إجمالي العرض: $ 384.65M $ 384.65M $ 384.65M العرض المتداول: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 السعر الحالي: $ 0.00283 $ 0.00283 $ 0.00283 معرفة المزيد عن سعر Lunos (UNO)

توكنوميكس Lunos (UNO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lunos (UNO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNO، استكشف السعر المباشر لتوكن UNO!

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