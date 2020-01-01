توكنوميكس TORSY MEMECOIN (TORSY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TORSY MEMECOIN (TORSY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TORSY MEMECOIN (TORSY) توكن Torsy Meme هو عملة مشفرة مدفوعة من المجتمع تجمع بين الطبيعة المرحة والفيروسية لثقافة عملة الميم مع وظيفة البلوكتشين العملية. تم بناء Torsy على بلوكتشين سولانا عالي الأداء، ويهدف إلى توفير معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة، مما لا يجعله فقط مجرد توكن ممتع للاحتفاظ به ولكن أيضًا عمليًا إلى الأبد. الموقع الرسمي: https://torsy.meme/ الوثيقة البيضاء: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 اشتر TORSY الآن!

توكنوميكس TORSY MEMECOIN (TORSY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TORSY MEMECOIN (TORSY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 549.50K $ 549.50K $ 549.50K إجمالي العرض: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M العرض المتداول: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 549.50K $ 549.50K $ 549.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 السعر الحالي: $ 0.000785 $ 0.000785 $ 0.000785 معرفة المزيد عن سعر TORSY MEMECOIN (TORSY)

توكنوميكس TORSY MEMECOIN (TORSY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TORSY MEMECOIN (TORSY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TORSY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TORSY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TORSY، استكشف السعر المباشر لتوكن TORSY!

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