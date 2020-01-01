توكنوميكس TOMI (TOMI)
معلومات TOMI (TOMI)
tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.
توكنوميكس TOMI (TOMI) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TOMI (TOMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس TOMI (TOMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس TOMI (TOMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن TOMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOMI التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOMI، استكشف السعر المباشر لتوكن TOMI!
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تاريخ سعر TOMI (TOMI)
يساعد تحليل تاريخ أسعار TOMI المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
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شراء TOMI (TOMI)
المبلغ
1 TOMI = 0.0005291 USD