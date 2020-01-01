توكنوميكس TOMI (TOMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TOMI (TOMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TOMI (TOMI) tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. الموقع الرسمي: https://tomi.com/ الوثيقة البيضاء: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 اشتر TOMI الآن!

توكنوميكس TOMI (TOMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TOMI (TOMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000489850881902759 $ 0.000489850881902759 $ 0.000489850881902759 السعر الحالي: $ 0.0005291 $ 0.0005291 $ 0.0005291 معرفة المزيد عن سعر TOMI (TOMI)

توكنوميكس TOMI (TOMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TOMI (TOMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOMI، استكشف السعر المباشر لتوكن TOMI!

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