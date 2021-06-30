توكنوميكس IRON Titanium (TITAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IRON Titanium (TITAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IRON Titanium (TITAN) TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. الموقع الرسمي: https://www.titandao.finance/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A اشتر TITAN الآن!

توكنوميكس IRON Titanium (TITAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IRON Titanium (TITAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 السعر الحالي: $ 0.000000008376 $ 0.000000008376 $ 0.000000008376 معرفة المزيد عن سعر IRON Titanium (TITAN)

توكنوميكس IRON Titanium (TITAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IRON Titanium (TITAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TITAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TITAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TITAN، استكشف السعر المباشر لتوكن TITAN!

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