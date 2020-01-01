توكنوميكس Swell Network (SWELL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Swell Network (SWELL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Swell Network (SWELL) توكن Swell هو بروتوكول تخزين غير احتجازي يهدف إلى تقديم أفضل تجربة تخزين وإعادة تخزين سائلة في العالم، وتبسيط الوصول إلى DeFi، مع تأمين مستقبل الإيثيريوم وخدمات إعادة التخزين. الموقع الرسمي: https://www.swellnetwork.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 اشتر SWELL الآن!

توكنوميكس Swell Network (SWELL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Swell Network (SWELL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.82M $ 24.82M $ 24.82M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 94.07M $ 94.07M $ 94.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 السعر الحالي: $ 0.009407 $ 0.009407 $ 0.009407 معرفة المزيد عن سعر Swell Network (SWELL)

توكنوميكس Swell Network (SWELL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Swell Network (SWELL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SWELL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SWELL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SWELL، استكشف السعر المباشر لتوكن SWELL!

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