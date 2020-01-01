توكنوميكس SUI Agents (SUIAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SUI Agents (SUIAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SUI Agents (SUIAI) SUAI هو أول مشروع ذكاء اصطناعي على SUI. منتجها الرئيسي هو طبقة AI Agent التي تسمح للمستخدمين بإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ورمزهم وتداولهم والتفاعل معهم بسهولة. مع بلوغ بروتوكولات Virtuals قيمة سوقية تبلغ 1.6 مليار دولار مؤخرًا، تتمتع $SUAI بإمكانية صعود تزيد عن 400 ضعف. يفتح SUI Agents سوقًا ضخمة تزيد قيمتها عن 10 تريليون دولار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين SUI ، وتمكين المبدعين والمطورين والمجتمعات. يمكنك بسهولة إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي واستخدامهم وتداولهم بنقرة واحدة. يتم توكنة كل وكيل ذكاء اصطناعي، وإقرانه بـ $SuiAi، وقفلها في مجمعات السيولة الخاصة بالمشروع. الموقع الرسمي: https://suia.io/ الوثيقة البيضاء: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 اشتر SUIAI الآن!

توكنوميكس SUI Agents (SUIAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SUI Agents (SUIAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.01608 $ 0.01608 $ 0.01608 معرفة المزيد عن سعر SUI Agents (SUIAI)

توكنوميكس SUI Agents (SUIAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SUI Agents (SUIAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUIAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUIAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUIAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SUIAI!

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