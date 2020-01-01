توكنوميكس SophiaVerse (SOPHIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SophiaVerse (SOPHIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SophiaVerse (SOPHIA) SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. الموقع الرسمي: https://sophiaverse.ai الوثيقة البيضاء: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 اشتر SOPHIA الآن!

توكنوميكس SophiaVerse (SOPHIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SophiaVerse (SOPHIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 إجمالي العرض: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B العرض المتداول: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4,10M $ 4,10M $ 4,10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,2699 $ 0,2699 $ 0,2699 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,003319533790865521 $ 0,003319533790865521 $ 0,003319533790865521 السعر الحالي: $ 0,004104 $ 0,004104 $ 0,004104 معرفة المزيد عن سعر SophiaVerse (SOPHIA)

توكنوميكس SophiaVerse (SOPHIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SophiaVerse (SOPHIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOPHIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOPHIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOPHIA، استكشف السعر المباشر لتوكن SOPHIA!

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