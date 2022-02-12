توكنوميكس RSS3 (RSS3) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RSS3 (RSS3)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RSS3 (RSS3) RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization. الموقع الرسمي: https://rss3.io الوثيقة البيضاء: https://github.com/RSS3-Network/Whitepaper/blob/main/current/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.rss3.io/ اشتر RSS3 الآن!

توكنوميكس RSS3 (RSS3) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RSS3 (RSS3)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.93M $ 33.93M $ 33.93M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 810.99M $ 810.99M $ 810.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.84M $ 41.84M $ 41.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.0014 $ 1.0014 $ 1.0014 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03500157405928747 $ 0.03500157405928747 $ 0.03500157405928747 السعر الحالي: $ 0.04184 $ 0.04184 $ 0.04184 معرفة المزيد عن سعر RSS3 (RSS3)

توكنوميكس RSS3 (RSS3): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RSS3 (RSS3) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RSS3 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RSS3 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RSS3، استكشف السعر المباشر لتوكن RSS3!

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