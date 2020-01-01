توكنوميكس Router Protocol (ROUTE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Router Protocol (ROUTE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Router Protocol (ROUTE) Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. الموقع الرسمي: https://www.routerprotocol.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 اشتر ROUTE الآن!

توكنوميكس Router Protocol (ROUTE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Router Protocol (ROUTE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 السعر الحالي: $ 0.00621 $ 0.00621 $ 0.00621 معرفة المزيد عن سعر Router Protocol (ROUTE)

توكنوميكس Router Protocol (ROUTE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Router Protocol (ROUTE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROUTE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROUTE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROUTE، استكشف السعر المباشر لتوكن ROUTE!

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