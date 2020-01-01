توكنوميكس Republic Protocol (REN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Republic Protocol (REN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Republic Protocol (REN) Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). الموقع الرسمي: https://renprotocol.org/ الوثيقة البيضاء: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 اشتر REN الآن!

توكنوميكس Republic Protocol (REN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Republic Protocol (REN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 السعر الحالي: $ 0.009303 $ 0.009303 $ 0.009303 معرفة المزيد عن سعر Republic Protocol (REN)

توكنوميكس Republic Protocol (REN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Republic Protocol (REN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REN، استكشف السعر المباشر لتوكن REN!

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