توكنوميكس PUMLx (PUMLX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PUMLx (PUMLX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PUMLx (PUMLX) PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. الموقع الرسمي: https://puml.io الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.puml.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 اشتر PUMLX الآن!

توكنوميكس PUMLx (PUMLX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PUMLx (PUMLX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 66.82K $ 66.82K $ 66.82K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 السعر الحالي: $ 0.000517 $ 0.000517 $ 0.000517 معرفة المزيد عن سعر PUMLx (PUMLX)

توكنوميكس PUMLx (PUMLX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PUMLx (PUMLX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUMLX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUMLX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUMLX، استكشف السعر المباشر لتوكن PUMLX!

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