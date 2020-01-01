توكنوميكس OSOL (OSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OSOL (OSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OSOL (OSOL) مؤشر OSOL AI هو واحد من أوائل التوكنات التي تركز حصريًا على الاستفادة من القيمة الناتجة عن نظام الذكاء الاصطناعي المتطور المبني على شبكة سولانا. يوفر المؤشر للمستخدمين تعرضًا متنوعًا لأفضل 100 أصل رقمي يركز على الذكاء الاصطناعي داخل شبكة سولانا، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبروتوكولات الوكلاء الذكية، وAI-Memes. ويعمل على تبسيط عملية شراء وتخزين وتأمين العملات المتعددة. بإدارة @SuperMissO، أول مديرة تنفيذية تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. الموقع الرسمي: https://osol.ai/ الوثيقة البيضاء: https://oxyz.slite.com/app/docs/7_VtpXrTwG8rNr مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/2otVNpcHXn9MKeDk3Zby5uanF3s7tki4toaJ3PZcXaUd اشتر OSOL الآن!

توكنوميكس OSOL (OSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OSOL (OSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.392 $ 0.392 $ 0.392 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002024419962185765 $ 0.002024419962185765 $ 0.002024419962185765 السعر الحالي: $ 0.002313 $ 0.002313 $ 0.002313 معرفة المزيد عن سعر OSOL (OSOL)

توكنوميكس OSOL (OSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OSOL (OSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن OSOL!

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