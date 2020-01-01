توكنوميكس Omni Network (OMNI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Omni Network (OMNI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Omni Network (OMNI) Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. الموقع الرسمي: https://omni.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 اشتر OMNI الآن!

توكنوميكس Omni Network (OMNI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Omni Network (OMNI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 159.24M $ 159.24M $ 159.24M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 السعر الحالي: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 معرفة المزيد عن سعر Omni Network (OMNI)

توكنوميكس Omni Network (OMNI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Omni Network (OMNI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMNI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMNI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMNI، استكشف السعر المباشر لتوكن OMNI!

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