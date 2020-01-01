توكنوميكس Mode Network (MODE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mode Network (MODE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mode Network (MODE) Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. الموقع الرسمي: https://www.mode.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.mode.network/ مستكشف الكتل: https://explorer.mode.network/ اشتر MODE الآن!

توكنوميكس Mode Network (MODE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mode Network (MODE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.206 $ 0.206 $ 0.206 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 السعر الحالي: $ 0.002633 $ 0.002633 $ 0.002633 معرفة المزيد عن سعر Mode Network (MODE)

توكنوميكس Mode Network (MODE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mode Network (MODE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MODE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MODE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MODE، استكشف السعر المباشر لتوكن MODE!

كيفية شراء MODE هل أنت مهتم بإضافة Mode Network (MODE) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء MODE ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء MODE على MEXC الآن!

تاريخ سعر Mode Network (MODE) يساعد تحليل تاريخ أسعار MODE المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار MODE الآن!

توقعات سعر MODE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه MODE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار MODE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر MODE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!