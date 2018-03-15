توكنوميكس Loom Network (LOOM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Loom Network (LOOM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Loom Network (LOOM) Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. الموقع الرسمي: https://loomx.io/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D اشتر LOOM الآن!

توكنوميكس Loom Network (LOOM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Loom Network (LOOM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 السعر الحالي: $ 0.001826 $ 0.001826 $ 0.001826 معرفة المزيد عن سعر Loom Network (LOOM)

توكنوميكس Loom Network (LOOM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Loom Network (LOOM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOOM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOOM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOOM، استكشف السعر المباشر لتوكن LOOM!

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