توكنوميكس Lair Finance (LAIR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lair Finance (LAIR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lair Finance (LAIR) Lair Finance هي بوابة إعادة تخزين السيولة عبر سلاسل العملات، مما يتيح للمستخدمين مضاعفة العائدات مع نقل السيولة عبر L1. مع تأمين 66% من TVL من Kaia وانضمام 4 ملايين مستخدم Line Consumer، يمتد نطاق البروتوكول ليشمل Berachain لإعادة تخزين $BGT و$Bera، إلى جانب التكامل مع Story وInjective وInitia. الموقع الرسمي: https://lair.fi/ الوثيقة البيضاء: https://lair-finance.gitbook.io/lair-finance/lair-finance-litepaper مستكشف الكتل: https://kaiascan.io/token/0xd70c7d511560493c79df607076fb863f5c8a50b0 اشتر LAIR الآن!

توكنوميكس Lair Finance (LAIR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lair Finance (LAIR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.28M $ 14.28M $ 14.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01285851849460816 $ 0.01285851849460816 $ 0.01285851849460816 السعر الحالي: $ 0.01428 $ 0.01428 $ 0.01428 معرفة المزيد عن سعر Lair Finance (LAIR)

توكنوميكس Lair Finance (LAIR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lair Finance (LAIR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LAIR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LAIR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LAIR، استكشف السعر المباشر لتوكن LAIR!

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