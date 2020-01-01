توكنوميكس IDEX (IDEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IDEX (IDEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IDEX (IDEX) IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. الموقع الرسمي: https://idex.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.idex.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae اشتر IDEX الآن!

توكنوميكس IDEX (IDEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IDEX (IDEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.35M $ 24.35M $ 24.35M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 962.09M $ 962.09M $ 962.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 السعر الحالي: $ 0.02531 $ 0.02531 $ 0.02531 معرفة المزيد عن سعر IDEX (IDEX)

توكنوميكس IDEX (IDEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IDEX (IDEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IDEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IDEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IDEX، استكشف السعر المباشر لتوكن IDEX!

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