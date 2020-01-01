توكنوميكس Hyve (HYVE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hyve (HYVE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hyve (HYVE) HYVE is a blockchain-based freelancing platform that allows both employers and freelancers to work together in a safe way. We offer the most secure marketplace for people to browse profiles of freelancer candidates and hire them, as the payments are always escrowed, furthermore all the payments are instant. HYVE can also be used by service providers who are looking to offer their services through a marketplace, making it both easy and safe to find new clients. On top of that, HYVE has the lowest fees out of all freelance platforms, more collaboration methods, built-in dispute system and even management tools to make handling employees and contractors an easy feat. الموقع الرسمي: https://hyve.works الوثيقة البيضاء: https://hyve.works/static/media/whitepaper.cf4ae242.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xd794DD1CAda4cf79C9EebaAb8327a1B0507ef7d4 اشتر HYVE الآن!

توكنوميكس Hyve (HYVE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hyve (HYVE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 145.16K $ 145.16K $ 145.16K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 25.65M $ 25.65M $ 25.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 566.00K $ 566.00K $ 566.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4274 $ 0.4274 $ 0.4274 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005477870837533801 $ 0.005477870837533801 $ 0.005477870837533801 السعر الحالي: $ 0.00566 $ 0.00566 $ 0.00566 معرفة المزيد عن سعر Hyve (HYVE)

توكنوميكس Hyve (HYVE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hyve (HYVE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HYVE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HYVE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HYVE، استكشف السعر المباشر لتوكن HYVE!

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