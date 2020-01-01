توكنوميكس Hund on Sol (HUND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hund on Sol (HUND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hund on Sol (HUND) HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. الموقع الرسمي: https://hundonsol.com/ الوثيقة البيضاء: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev اشتر HUND الآن!

توكنوميكس Hund on Sol (HUND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hund on Sol (HUND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 798.26K $ 798.26K $ 798.26K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 السعر الحالي: $ 0.001996 $ 0.001996 $ 0.001996 معرفة المزيد عن سعر Hund on Sol (HUND)

توكنوميكس Hund on Sol (HUND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hund on Sol (HUND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HUND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HUND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HUND، استكشف السعر المباشر لتوكن HUND!

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