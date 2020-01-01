توكنوميكس Hund on Sol (HUND)
معلومات Hund on Sol (HUND)
HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.
توكنوميكس Hund on Sol (HUND) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hund on Sol (HUND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Hund on Sol (HUND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Hund on Sol (HUND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن HUND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HUND التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HUND، استكشف السعر المباشر لتوكن HUND!
كيفية شراء HUND
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تاريخ سعر Hund on Sol (HUND)
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شراء Hund on Sol (HUND)
المبلغ
1 HUND = 0.001996 USD