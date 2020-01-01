توكنوميكس Hosky Token (HOSKY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hosky Token (HOSKY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hosky Token (HOSKY) Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. الموقع الرسمي: https://hosky.io/ الوثيقة البيضاء: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf مستكشف الكتل: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e اشتر HOSKY الآن!

توكنوميكس Hosky Token (HOSKY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hosky Token (HOSKY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.32M $ 16.32M $ 16.32M إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 71.56M $ 71.56M $ 71.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 السعر الحالي: $ 0.000000071559 $ 0.000000071559 $ 0.000000071559 معرفة المزيد عن سعر Hosky Token (HOSKY)

توكنوميكس Hosky Token (HOSKY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hosky Token (HOSKY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOSKY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOSKY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOSKY، استكشف السعر المباشر لتوكن HOSKY!

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