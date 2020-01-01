توكنوميكس Hosico cat (HOSICO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hosico cat (HOSICO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس Hosico cat (HOSICO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hosico cat (HOSICO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.41M $ 20.41M $ 20.41M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.41M $ 20.41M $ 20.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 السعر الحالي: $ 0.020411 $ 0.020411 $ 0.020411 معرفة المزيد عن سعر Hosico cat (HOSICO)

توكنوميكس Hosico cat (HOSICO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hosico cat (HOSICO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOSICO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOSICO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOSICO، استكشف السعر المباشر لتوكن HOSICO!

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