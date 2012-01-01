توكنوميكس Hoppy (HOPPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hoppy (HOPPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hoppy (HOPPY) Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. الموقع الرسمي: https://hoppy.vip/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 اشتر HOPPY الآن!

توكنوميكس Hoppy (HOPPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hoppy (HOPPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000352903 $ 0.000352903 $ 0.000352903 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 $ 0.000001726464050057 السعر الحالي: $ 0.000023523 $ 0.000023523 $ 0.000023523 معرفة المزيد عن سعر Hoppy (HOPPY)

توكنوميكس Hoppy (HOPPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hoppy (HOPPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOPPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOPPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOPPY، استكشف السعر المباشر لتوكن HOPPY!

كيفية شراء HOPPY هل أنت مهتم بإضافة Hoppy (HOPPY) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء HOPPY ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء HOPPY على MEXC الآن!

تاريخ سعر Hoppy (HOPPY) يساعد تحليل تاريخ أسعار HOPPY المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار HOPPY الآن!

توقعات سعر HOPPY هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه HOPPY؟ تجمع صفحة توقعات أسعار HOPPY الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر HOPPY الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!