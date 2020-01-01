توكنوميكس Fud the Pug (FUD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fud the Pug (FUD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fud the Pug (FUD) FUD is a Meme token on SUI. الموقع الرسمي: https://fudthepug.com/ مستكشف الكتل: https://suivision.xyz/coin/0x76cb819b01abed502bee8a702b4c2d547532c12f25001c9dea795a5e631c26f1::fud::FUD?tab=Holders اشتر FUD الآن!

توكنوميكس Fud the Pug (FUD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fud the Pug (FUD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000030827489439 $ 0.000000030827489439 $ 0.000000030827489439 السعر الحالي: $ 0.00000003512 $ 0.00000003512 $ 0.00000003512 معرفة المزيد عن سعر Fud the Pug (FUD)

توكنوميكس Fud the Pug (FUD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fud the Pug (FUD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FUD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FUD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FUD، استكشف السعر المباشر لتوكن FUD!

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