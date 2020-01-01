توكنوميكس The Epiko (EPIKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Epiko (EPIKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Epiko (EPIKO) Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. الموقع الرسمي: https://epiko.io الوثيقة البيضاء: https://docs.epiko.io/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh اشتر EPIKO الآن!

توكنوميكس The Epiko (EPIKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Epiko (EPIKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 151.61K $ 151.61K $ 151.61K إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 174.53M $ 174.53M $ 174.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 260.61K $ 260.61K $ 260.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0344884 $ 0.0344884 $ 0.0344884 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 السعر الحالي: $ 0.0008687 $ 0.0008687 $ 0.0008687 معرفة المزيد عن سعر The Epiko (EPIKO)

توكنوميكس The Epiko (EPIKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Epiko (EPIKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EPIKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPIKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPIKO، استكشف السعر المباشر لتوكن EPIKO!

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