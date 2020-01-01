توكنوميكس Elon for AfD (ELON4AFD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elon for AfD (ELON4AFD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elon for AfD (ELON4AFD) بدأ Elon4AfD كمشروع عملة ميمية خفيفة الظل ومرحة، لكنه سرعان ما تطور إلى حركة قوية ومتنامية. إنه يمثل رمزًا لحرية التعبير والابتكار والسيادة، حيث يجمع مجتمعًا متحمسًا ملتزمًا بإحداث تغيير حقيقي. الموقع الرسمي: https://elon4afd.meme/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump اشتر ELON4AFD الآن!

توكنوميكس Elon for AfD (ELON4AFD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elon for AfD (ELON4AFD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 السعر الحالي: $ 0.004182 $ 0.004182 $ 0.004182 معرفة المزيد عن سعر Elon for AfD (ELON4AFD)

توكنوميكس Elon for AfD (ELON4AFD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elon for AfD (ELON4AFD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELON4AFD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELON4AFD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELON4AFD، استكشف السعر المباشر لتوكن ELON4AFD!

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