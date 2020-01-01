توكنوميكس Derp Coin (DERP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Derp Coin (DERP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Derp Coin (DERP) DERPcoin is a cryptocurrency that celebrates the weirdest and most nonsensical aspects of internet culture, while leveraging the security and transparency of blockchain technology. The goal of DERPcoin is to create a community-driven, decentralized currency that rewards creativity and humor. الموقع الرسمي: https://www.derp.gay/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 اشتر DERP الآن!

توكنوميكس Derp Coin (DERP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Derp Coin (DERP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 677.86K $ 677.86K $ 677.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 $ 0.0000111111 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 $ 0.00000001985848212 السعر الحالي: $ 0.0000009824 $ 0.0000009824 $ 0.0000009824 معرفة المزيد عن سعر Derp Coin (DERP)

توكنوميكس Derp Coin (DERP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Derp Coin (DERP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DERP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DERP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DERP، استكشف السعر المباشر لتوكن DERP!

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