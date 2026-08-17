التحليل الفني اليوم لـ Cronos (CRO) توفر صفحة Cronos تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CRO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cronos أدناه. التسجيل

تغير سعر Cronos (CRO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04755 -- -0.05% -21.98% -31.11%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cronos

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cronos عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 3 حيادي 16 شراء 7 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 2 حيادي 9 شراء 3 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 7 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04751 0.0475 R2 0.0475 0.0475 R1 0.0475 0.0475 PP 0.04749 0.04749 S1 0.04749 0.04749 S2 0.04748 0.04749 S3 0.04748 0.04748

إشارات السوق الخاصة بـ Cronos صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.05M $4.66 M $4.71 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.36 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.71 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.77 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Cronos صافي التدفق سعر CROUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.02 M 0.05 2026-08-16 -$0.13 M 0.05 2026-08-15 $0.02 M 0.05 2026-08-14 -$0.17 M 0.05 2026-08-13 $0.05 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Cronos (CRO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cronos المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CRO $0.04755 $0.04755 $0.04755 -0.45% 1.57M (USDT) تداول