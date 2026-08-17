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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cronos، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Cronos، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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معلومات سعر CRO

ما هو CRO

الوثيقة البيضاء لـ CRO

الموقع الرسمي لـ CRO

اقتصاد توكن CRO

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التحليل الفني اليوم لـ Cronos (CRO)

التحليل الفني اليوم لـ Cronos (CRO)

توفر صفحة Cronos تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CRO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Cronos أدناه.

تغير سعر Cronos (CRO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04755---0.05%-21.98%-31.11%
اعرف المزيد عن سعر Cronos

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Cronos

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Cronos عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 3
حيادي 16
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 2حيادي 9شراء 3
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 7شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04751
0.0475
R2
0.0475
0.0475
R1
0.0475
0.0475
PP
0.04749
0.04749
S1
0.04749
0.04749
S2
0.04748
0.04749
S3
0.04748
0.04748

إشارات السوق الخاصة بـ Cronos

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.05M
$4.66 M
$4.71 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.36 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.71 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.77 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Cronos

صافي التدفقسعر CROUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.05
2026-08-16-$0.13 M0.05
2026-08-15$0.02 M0.05
2026-08-14-$0.17 M0.05
2026-08-13$0.05 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Cronos (CRO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cronos المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCRO
$0.04755
$0.04755$0.04755
-0.45%
1.57M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CRO إلى USD

المبلغ

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.04755 USD

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