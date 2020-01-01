توكنوميكس Cookie DAO (COOKIE)
معلومات Cookie DAO (COOKIE)
إن Cookie DAO هو أكبر مؤشر لوكلاء الذكاء الاصطناعي وطبقة بيانات للذكاء الاصطناعي والبشر. أنشأ أول مؤشر لوكلاء الذكاء الاصطناعي للكريبتو، cookie.fun، مما يمنح المستثمرين والتجار نظرة عامة رفيعة المستوى على سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي. إنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار بشكل أعمى في مئات وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد من خلال توفير البيانات التي تسمح باستثمارات مستنيرة ومستهدفة. تجعل التحليلات في الوقت الفعلي اتخاذ القرارات القوية أسهل وأكثر أمانًا للمتداولين لاختيار الوكلاء الأكثر وعدًا للاستثمار فيهم أو اكتشاف تحولات السوق والمعنويات في الوقت الفعلي. استنادًا إلى 7TB من موجزات البيانات المباشرة، تقوم Cookie DAO ببناء البنية الأساسية الأساسية للواقع الذي يقوده وكلاء الذكاء الاصطناعي. Cookie DAO هو أول مشروع في السوق يجمع ويفهرس البيانات المباشرة لجميع وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويقدمها في لوحات معلومات وواجهات برمجة تطبيقات للوكلاء وتنسيقات صديقة للذكاء الاصطناعي. يعتمد نظام Cookie DAO على توكن $COOKIE، الذي يضمن استمراره في جمع وفهرسة الكمية المتزايدة من بيانات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وهو توكن فائدة يمنح الوصول إلى الأقسام التي يتم التحكم فيها بالتوكن في فهرس cookie.fun وهو مطلوب للوكلاء الذين يتصلون بواجهات برمجة تطبيقات Cookie DAO.
توكنوميكس Cookie DAO (COOKIE) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cookie DAO (COOKIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Cookie DAO (COOKIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Cookie DAO (COOKIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن COOKIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COOKIE التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COOKIE، استكشف السعر المباشر لتوكن COOKIE!
كيفية شراء COOKIE
هل أنت مهتم بإضافة Cookie DAO (COOKIE) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء COOKIE ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً.
تاريخ سعر Cookie DAO (COOKIE)
يساعد تحليل تاريخ أسعار COOKIE المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني.
توقعات سعر COOKIE
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه COOKIE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار COOKIE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.
شراء Cookie DAO (COOKIE)
المبلغ
1 COOKIE = 0.1564 USD