معلومات Cookie DAO (COOKIE)

إن Cookie DAO هو أكبر مؤشر لوكلاء الذكاء الاصطناعي وطبقة بيانات للذكاء الاصطناعي والبشر. أنشأ أول مؤشر لوكلاء الذكاء الاصطناعي للكريبتو، cookie.fun، مما يمنح المستثمرين والتجار نظرة عامة رفيعة المستوى على سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي. إنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار بشكل أعمى في مئات وكلاء الذكاء الاصطناعي الجدد من خلال توفير البيانات التي تسمح باستثمارات مستنيرة ومستهدفة. تجعل التحليلات في الوقت الفعلي اتخاذ القرارات القوية أسهل وأكثر أمانًا للمتداولين لاختيار الوكلاء الأكثر وعدًا للاستثمار فيهم أو اكتشاف تحولات السوق والمعنويات في الوقت الفعلي. استنادًا إلى 7TB من موجزات البيانات المباشرة، تقوم Cookie DAO ببناء البنية الأساسية الأساسية للواقع الذي يقوده وكلاء الذكاء الاصطناعي. Cookie DAO هو أول مشروع في السوق يجمع ويفهرس البيانات المباشرة لجميع وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويقدمها في لوحات معلومات وواجهات برمجة تطبيقات للوكلاء وتنسيقات صديقة للذكاء الاصطناعي. يعتمد نظام Cookie DAO على توكن $COOKIE، الذي يضمن استمراره في جمع وفهرسة الكمية المتزايدة من بيانات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وهو توكن فائدة يمنح الوصول إلى الأقسام التي يتم التحكم فيها بالتوكن في فهرس cookie.fun وهو مطلوب للوكلاء الذين يتصلون بواجهات برمجة تطبيقات Cookie DAO.