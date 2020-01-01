توكنوميكس BEBE (BEBE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BEBE (BEBE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BEBE (BEBE) BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. الموقع الرسمي: https://www.bebe.global/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 اشتر BEBE الآن!

توكنوميكس BEBE (BEBE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BEBE (BEBE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 89.83M $ 89.83M $ 89.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 السعر الحالي: $ 0.00008983 $ 0.00008983 $ 0.00008983 معرفة المزيد عن سعر BEBE (BEBE)

توكنوميكس BEBE (BEBE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BEBE (BEBE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BEBE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BEBE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BEBE، استكشف السعر المباشر لتوكن BEBE!

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