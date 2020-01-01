توكنوميكس Apu Apustaja (APU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Apu Apustaja (APU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Apu Apustaja (APU) APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. الموقع الرسمي: https://apu.com/ الوثيقة البيضاء: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x594DaaD7D77592a2b97b725A7AD59D7E188b5bFa اشتر APU الآن!

توكنوميكس Apu Apustaja (APU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Apu Apustaja (APU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 92.31M $ 92.31M $ 92.31M إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 114.93M $ 114.93M $ 114.93M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 السعر الحالي: $ 0.0002732 $ 0.0002732 $ 0.0002732 معرفة المزيد عن سعر Apu Apustaja (APU)

توكنوميكس Apu Apustaja (APU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Apu Apustaja (APU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APU، استكشف السعر المباشر لتوكن APU!

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