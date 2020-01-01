توكنوميكس 5ire (5IRE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 5ire (5IRE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 5ire (5IRE) 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. الموقع الرسمي: https://5ire.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.5ire.org/ مستكشف الكتل: https://explorer.5ire.network اشتر 5IRE الآن!

توكنوميكس 5ire (5IRE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 5ire (5IRE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 602.84K $ 602.84K $ 602.84K إجمالي العرض: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B العرض المتداول: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 617.40K $ 617.40K $ 617.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00042824734474161 $ 0.00042824734474161 $ 0.00042824734474161 السعر الحالي: $ 0.0004116 $ 0.0004116 $ 0.0004116 معرفة المزيد عن سعر 5ire (5IRE)

توكنوميكس 5ire (5IRE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 5ire (5IRE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 5IRE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 5IRE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 5IRE، استكشف السعر المباشر لتوكن 5IRE!

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